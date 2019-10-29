У Чилі тривають масові протести - поліція застосувала водомети і газ
Укрінформ
У Чилі тривають масові протести, незважаючи на те, що президент країни Себастьян Піньєра змінив вісім міністрів, в тому числі міністра внутрішніх справ і громадської безпеки.
Про це повідомляє DW.
“Протести переросли в сутички з поліцією”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів в районі палацу Ла Монеда, який є офіційною резиденцією президента.
Крім того, в місті зафіксовано підпали і акти мародерства.
Як раніше повідомлялося, протести в Чилі почалися з-за підвищення цін на проїзд у громадському транспорті у Сантьяго, однак пізніше чилійці також почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров'я, освіти.