Унаслідок стрілянини в США загинули троє дітей

В американському місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) внаслідок стрілянини в житловому будинку загинули п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє 10news.com з посиланням на місцеву поліцію.

«Чоловік застрелив дружину та чотирьох синів у будинку в районі Парадайз-Хіллз, після чого наклав на себе руки», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі загиблі належали до однієї сім'ї. Трирічний хлопчик і його 29-річна мати загинули на місці. Ще двох дітей - хлопчиків п'яти і дев'яти років - забрали в лікарню, де медики констатували їхню смерть.

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На місці трагедії також знайшли мертвого 31-річного чоловіка. За даними поліції - це батько дітей, який і зчинив стрілянину.

Фото: 10news.com