У Каліфорнії сталася стрілянина у школі
Укрінформ
У містечку Санта-Кларіта, що знаходиться у передмісті Лос-Анджелеса (США), сталася стрілянина у середній школі, внаслідок якої семеро людей отримали поранення.
Про це інформує CNN.
"У школі на півдні Каліфорнії сталася стрілянина", - повідомили у департаменті шерифа округу Лос-Анджелес.
Як зазначається, інцидент трапився у школі Саугус в місті Санта-Кларіта на північний захід від Лос-Анджелеса.
Наразі поліція шукає підозрюваного, якого свідки описали як чоловіка азіатської зовнішності у чорному одязі. Всі навчальні заклади округу Санта-Кларіта закриті у якості запобіжного заходу, повідомили у поліції.
Як повідомляє CBS, щонайменше семеро людей отримали поранення в результаті стрілянини у школі Саугус. Стрілянина сталася близько 7:45 ранку.