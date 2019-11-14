У Каліфорнії сталася стрілянина у школі

У містечку Санта-Кларіта, що знаходиться у передмісті Лос-Анджелеса (США), сталася стрілянина у середній школі, внаслідок якої семеро людей отримали поранення.

Про це інформує CNN.

"У школі на півдні Каліфорнії сталася стрілянина", - повідомили у департаменті шерифа округу Лос-Анджелес.

Як зазначається, інцидент трапився у школі Саугус в місті Санта-Кларіта на північний захід від Лос-Анджелеса.

Наразі поліція шукає підозрюваного, якого свідки описали як чоловіка азіатської зовнішності у чорному одязі. Всі навчальні заклади округу Санта-Кларіта закриті у якості запобіжного заходу, повідомили у поліції.

Як повідомляє CBS, щонайменше семеро людей отримали поранення в результаті стрілянини у школі Саугус. Стрілянина сталася близько 7:45 ранку.