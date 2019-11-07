У харківському супермаркеті 14-річний підліток улаштував стрілянину, є постраждалі

В одному з супермаркетів Харкова під час сварки 14-річний хлопець стріляв у бік відвідувачів, імовірно, з пневматичного пістолета, в результаті чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Харківській області.

«6 листопада о 18:35 в одному з супермаркетів Основ'янського району під час сварки 14-річний хлопець здійснив постріли у бік відвідувачів з предмета, зовні схожого на пневматичний пістолет. У результаті події 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Життю постраждалих нічого не загрожує. Пістолет вилучили та направили на експертне дослідження. Особу неповнолітнього встановили, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.