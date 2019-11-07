У харківському супермаркеті 14-річний підліток улаштував стрілянину, є постраждалі

У харківському супермаркеті 14-річний підліток улаштував стрілянину, є постраждалі

Укрінформ
В одному з супермаркетів Харкова під час сварки 14-річний хлопець стріляв у бік відвідувачів, імовірно, з пневматичного пістолета, в результаті чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Харківській області.

«6 листопада о 18:35 в одному з супермаркетів Основ'янського району під час сварки 14-річний хлопець здійснив постріли у бік відвідувачів з предмета, зовні схожого на пневматичний пістолет. У результаті події 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Життю постраждалих нічого не загрожує. Пістолет вилучили та направили на експертне дослідження. Особу неповнолітнього встановили, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.

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