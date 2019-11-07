Комунальна драма: у Києві сусід-боржник відкрив стрілянину, потерпілому потрібна кров

У Києві поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту в будинку на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі поранив свого сусіда з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину у Святошинському районі столиці, на вулиці Чаадаєва. На вказану адресу виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. На місці події поліцейські встановили, що між двома сусідами, які проживають у одному під’їзді будинку, виник конфлікт. У результаті інциденту один чоловік вистрелив іншому двічі у ногу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 40-річного чоловіка, який унаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення ноги, доставлено до медичного закладу, а 48-річного стрілка затримано.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення, додали у поліції.

Водночас мешканка цього будинку Світлана Панюшкіна повідомила у Facebook, що стріляв сусід, "який крав у будинку у всіх електрику, не платить за квартиру багато років", і через нього, за її словами, у будівлі не увімкнули опалення. Жінка уточнила, що сусіди зібралися, щоб з ним поговорити, і чоловік почав стріляти.

В іншому пості Панюшкіна додала, що постраждалому потрібна кров для переливання.

Користувач Facebook Олексій Фалін оприлюднив відео, на якому зафіксовано саму стрілянину. На відео видно, що сусіди стоять під дверима квартири і просять сусіда відчинити двері. Також чути, як у квартирі дитина кричить "Тату, не треба! Не треба!", після цього чоловік відкрив двері і почав стріляти з рушниці у людей.