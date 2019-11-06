У Дніпрі юнак вистрелив студентці у голову, а потім поранив себе

Поліцейські Дніпра затримали юнака, який вистрелив студентці у голову з пневматичного пістолета.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

«Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала невогнепальне непроникаюче поранення голови та була доправлена до лікарні. Стрільця також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Як встановили поліцейські Соборного відділення поліції м. Дніпра, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову. Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину - револьвер під патрон Флобера. Хлопця затримано в порядку ст. 208 КПК України.