Резонансна стрілянина: у харківського кілера знайшли ще один схрон

У ході розслідування стрілянини у Харкові на вулиці Клочківській, що сталася 25 жовтня, поліцейські виявили ще один схрон зі зброєю.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Оперативні заходи щодо додаткового дослідження ділянок у садовому кооперативі, які є у власності головного фігуранта кримінального провадження за фактом стрілянини 25 жовтня по вулиці Клочківській, проводилися працівниками апарату слідчого управління обласного главку поліції, Управління карного розшуку, слідчими Новобаварського відділу поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. На слід схрону зі зброєю правоохоронців вивів службовий собака", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на ділянці, розташованій в одному з районів Харківщини, правоохоронці знайшли ящик з набоями та гранатомет РПГ.

Для дослідження усієї вилученої зброї призначено комплексну судову експертизу.

Як повідомляв Укрінформ, поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в Харкові біля супермаркету на вул.Клочківській, а потім, переслідуваний правоохоронцями, підірвав себе гранатою. Це раніше судимий мешканець нині окупованої Горлівки на Донеччині.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством.

Сьогодні близько 12:05 по вулиці Клочківській у Харкові сталася перестрілка: двоє харків'ян вийшли з супермаркету та попрямували до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася перестрілка.

У результаті події один з потерпілих помер у кареті швидкої, інший наразі знаходиться у реанімації у тяжкому стані.

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