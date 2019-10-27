Стрілянина у Харкові: на дачі кілера виявили цілий арсенал зброї

Один з учасників стрілянини в Харкові Олексій Титов, який, тікаючи від поліції, загинув під час вибуху власної гранати, виявився володарем значного арсеналу зброї.

Про це повідомляє харківський телеграм-канал "Ракли".

«На дачі стрільця в Руській Лозовій був знайдений цілий арсенал: більш як 50 гранат, вогнемет "Джміль" російського виробництва, гранатометні постріли ВОГ-25, підствольні гранатомети, реактивні протитанкові гранати, американська гвинтівка AR 15 з оптичним прицілом і глушником, ручний кулемет Калашникова, кілька автоматів Калашникова, тротилові шашки і розсип різних боєприпасів», - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Трохи раніше канал уточнив, що на місці стрілянини, що сталася 25 жовтня, Титов залишив австрійський пістолет "Глок" з глушником та ізраїльський пістолет-кулемет "Узі".

«Це ефективна, дорога імпортна зброя ближнього бою, що використовується багатьма арміями і спецслужбами світу», - уточнив канал.

Експерти, говорячи про Титова, наголосили: все вказує на те, що це підготовлений бойовик, можливо професійний кілер.

«Якщо подивитися відео, то можна побачити, що він точніше і професійніше стріляє, ніж члени банди Жори. Явно видно спеціальну підготовку. Титов зберігав холоднокровність і не втрачав своїх опонентів з виду, на відміну від них самих. Поліція спрацювала досить оперативно, і їм вдалося не дати злочинцеві втекти», - йдеться в інформації телеграм-каналу.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня опівдні на вулиці Клочковській у Харкові сталася стрілянина між групою чоловіків.

Два харків'янина вийшли з супермаркету і попрямували до свого автомобіля. Там на них чекав зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася стрілянина. В результаті події один з постраждалих помер у кареті швидкої, інший зараз знаходиться в реанімації у важкому стані. За словами начальника ГУНП у Харківській області Валерія Сокуренка, біля лікарняної палати потерпілого встановлено ​​цілодобову охорону.

Після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події і зник на автомобілі Toyota. Через кілька кварталів він зупинився і підпалив іномарку.

У ході операції "Сирена" патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу людину, за прикметами схожу на зловмисника. Його штани були в крові. Патрульні поліцейські дістали зброю, втікач відвернувся і підірвав себе гранатою.

За словами начальника ГУНП у Харківській області Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством.

Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.