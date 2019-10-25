Поліція встановила особу кілера, який підірвав себе гранатою у Харкові

Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в Харкові біля супермаркету на вул.Клочківській, а потім, переслідуваний правоохоронцями, підірвав себе гранатою. Це раніше судимий мешканець нині окупованої Горлівки на Донеччині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі Toyota. Через кілька кварталів він зупинився та підпалив іномарку.

У місті та області було введено в дію поліцейську операцію «Сирена». В ході її здійснення патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу особу, за прикметами схожу на розшукуваного. Штани зловмисника були у крові. Патрульні поліцейські дістали зброю, утікач відвернувся і підірвав себе гранатою.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством.

"Мабуть, він замовників убивства боявся більше, ніж поліцію. Тому замість того, щоб здатися патрульним, підірвав себе гранатою",- зазначив очільник поліцейського главку.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні близько 12:05 по вулиці Клочківській у Харкові сталася перестрілка: двоє харків'янин вийшли з супермаркету та попрямували до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася перестрілка.

У результаті події один з потерпілих помер у кареті швидкої, інший наразі знаходиться у реанімації у тяжкому стані. Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, біля лікарняної палати потерпілого встановлено цілодобову охорону з числа працівників батальйону поліції особливого призначення.

Проєкт "Ґрати" з посиланням на адвоката Святослава Пархоменка інформує, що загиблий - Володимир Борох, один зі свідків у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Вороненкова застрелили у Києві 23 березня 2017 року.

Слідство у даній справі було завершено у травні 2018 року. Про підозру повідомлено організатору та п'ятьом співучасникам. Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора убивства - громадянина РФ Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нещодавно Печерський райсуд столиці скасував повідомлення про підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну у причетності до вбивства Вороненкова через зміну свідчень потерпілої Марії Максакової.

Справу про вбивство Вороненкова розглядає Шевченківський районний суд Києва.