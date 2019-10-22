Убивство Вороненкова: Максакова змінила свідчення

Печерський райсуд столиці скасував повідомлення про підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова через зміну свідчень потерпілої Марії Максакової.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

“Одним з обґрунтувань судового рішення про скасування підозри Володимиру Тюріну стала зміна показів потерпілої Марії Максакової-Ігенбергс щодо причетності її колишнього чоловіка до вбивства Дениса Вороненкова”, - зазначила вона.

За словами Максимець, під час додаткових допитів Максакова повністю змінила свої покази та надала слідству іншу версію щодо можливих мотивів вбивства, вказавши на осіб, які можуть бути до цього причетними.

Крім того, аналогічні покази щодо непричетності Тюріна до вбивства потерпіла та інші свідки надали і в ході судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням виконавців вбивства.

“Ще однією підставою для скасування підозри стало відсутність доказів про отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру”, - додала Максимець.

При цьому вона зазначила, що органи прокуратури направили до компетентних органів РФ чотири запити про надання міжнародно-правової допомоги у даному кримінальному провадженні.

Окрім вручення підозри Тюріну, запити стосувалися встановлення місцезнаходження та проведення допитів окремих осіб, причетність яких до злочину перевіряється українськими слідчими, а також надання інформації щодо перебування ще одного підозрюваного Юрія Василенка на території РФ, підтвердження чи спростування факту його смерті.

На жоден з вказаних запитів не було отримано позитивних відповідей. Також не була вчинена процесуальна дія щодо вручення Тюріну повідомлення про підозру.

“Враховуючи викладене, суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо скасування повідомлення про підозру Тюріну. Разом з тим зазначене рішення не означає припинення розслідування щодо замовників вбивства та інших причетних осіб, а також не позбавляє прокуратуру права підготувати нову підозру за результатами проведення додаткових слідчих дій. Також воно не впливає на суть обвинувачення щодо виконавців вбивства Вороненкова”, - зазначила Максимець.

Як повідомлялося, у Києві 23 березня 2017 року застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

Слідство у даній справі було завершено у травні 2018 року. Про підозру повідомлено організатору та п'ятьом співучасникам. Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора убивства - громадянина РФ Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Справу про вбивство Вороненкова розглядає Шевченківський районний суд Києва.