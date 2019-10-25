У Харкові вбили свідка у справі Вороненкова - ЗМІ

У Харкові на вул.Клочківській сталася стрілянина. Двох чоловіків було поранено, один з них помер по дорозі в лікарню.

Згодом переслідуваний поліцією стрілець підірвав себе гранатою.

Про стрілянину повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Інформація про те, що по вулиці Клочківській у Харкові чутно звуки пострілів, надійшла до поліції о 12:05... За первинною інформацією, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з потерпілих помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автомобіль, на якому зловмисники зникли, знайдений підпаленим неподалік від місця скоєння злочину.

Проєкт "Ґрати" з посиланням на адвоката Святослава Пархоменка інформує, що загиблий - Володимир Борох, один зі свідків у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

"Суспільне. Харків" взяло коментар в очільника поліції Харківщини Валерія Сокуренка. Той розповів, що стрілянина на Клочківській - "бандитські розборки". Поліція переслідувала стрільця, але, коли його наздогнали, чоловік дістав гранату і підірвав себе. У нього було ще 4 гранати і пістолет.

Як повідомлялося, у Києві 23 березня 2017 року застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

Слідство у даній справі було завершено у травні 2018 року. Про підозру повідомлено організатору та п'ятьом співучасникам. Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора убивства - громадянина РФ Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нещодавно Печерський райсуд столиці скасував повідомлення про підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну у причетності до вбивства Вороненкова через зміну свідчень потерпілої Марії Максакової.

Справу про вбивство Вороненкова розглядає Шевченківський районний суд Києва.