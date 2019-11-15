Литва і Росія обмінялися "шпигунами"

Литва і Росія у п'ятницю провели обмін громадянами Литви, Росії і Норвегії, в результаті якого п'ятеро людей, раніше засуджених за шпигунство, повернулися на батьківщину.

Про це повідомляється на сайті президента Литви.

"Я вдячний литовським чиновникам, які професійно і безперешкодно повернули литовських громадян на свою батьківщину. Я радий, що близькі нарешті отримали своїх чоловіків, батьків, синів. Дякую всім за ваше терпіння і довіру до вашої країни, основним завданням якої є захист прав і свобод нашого народу. Будь-яка політика втрачає сенс, якщо ми не бачимо її кінцевої мети - виживання людини і її близьких", - сказав Президент Гітанас Науседа після доповіді про обмін, зробленої йому директором Департаменту державної безпеки Литви Даріусом Яунішкісом.

В Литву повернулися засуджені в 2016 році в Росії за шпигунство і помилувані в п'ятницю литовські громадяни Євген Матайтіс і Аристідас Тамошайтіс. Крім того, Москва погодилася відпустити Фруде Берга, колишнього норвезького прикордонника, також засудженого за шпигунство. Одночасно двоє російських громадян, Микола Філіпченко і Сергій Моїсеєнко, були передані Російській Федерації. Обмін відбувся на литовсько-російському кордоні. Президента Литви постійно інформували про перебіг операції.

Литва, Норвегія і Росія протягом кількох тижнів працювали над цим обміном.

Як повідомляв раніше Укрінформ, президент Литви Гітанас Науседа помилував двох громадян Росії, засуджених за шпигунство, проклавши шлях для обміну з Москвою. Їх помилували на підставі положення Кримінального кодексу, що регулює обмін особами, засудженими за шпигунство, який набув чинності цього тижня.