Політв'язень у Росії Сайфуллаєв написав листа українським активістам Латвії

Український політв'язень у РФ, один з чотирьох засуджених у «севастопольській справі Хізб ут-Тахрір» Ферат Сайфуллаєв написав листа активістам української діаспори в Латвії.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда, передавши копію листа.

«Дуже радий тому, що відбувся обмін, радий за хлопців, у яких були великі терміни ув'язнення, а зараз вони на волі. Їм також вітання. Мені й деяким іншим хлопцям залишилося небагато, але є ще люди з великими строками ув'язнення, тому я теж дуже сподіваюся на продовження поетапного обміну», - пише Сайфуллаєв.

У листі він також розповідає про те, наскільки незвичний для нього, жителя півдня, клімат Кіровської області, де Сайфуллаєв відбуває ув'язнення.

Український політв'язень висловив співчуття численним жертвам повеней в Іркутській області РФ, про які він дізнався з доступних йому новин.

Сайфуллаєв також попросив повідомити йому точну адресу Українського інституту в Лондоні, аби він міг відповісти українським активістам, які перебувають там і написали йому листа, але забули вказати зворотну адресу.

Як повідомлялося, Ферат Сайфуллаєв народився у 1983 році в Ташкенті. Його сім'я переїхала до Криму і оселилася в селищі Орлине під Севастополем, коли він навчався у другому класі. Після закінчення школи закінчив сімферопольську філію Київського економічного університету за спеціальністю «менеджмент», одружений, виховує двох дочок і сина.

Сайфуллаєва заарештували 2 квітня 2015 року - він став четвертим фігурантом «севастопольської справи Хізб ут-Тахрір» (крім нього - Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Нурі Примов), з якого в Криму почалося переслідування кримських татар і мусульман.

Півтора року в Ростові-на-Дону тривали слідство і судовий процес. 7 вересня 2016 року Ферата Сайфуллаєва засудили до п'яти років колонії загального режиму. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політв'язнем і переслідуваним у зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання.

Сайфуллаєв відбуває покарання у ВК-17. Поштова адреса: вул. Трудових Резервів, 125. Омутнінськ, Кіровська обл., Росія, 612744.

Фото: Укрінформ, Олег Кудрін