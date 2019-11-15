Netflix на вимогу Польщі "виправив" карту концтаборів у серіалі про Дем'янюка

Компанія Netflix додасть в документальному серіалі власного виробництва “Іван Грозний з Треблінки” пояснювальні написи про окупацію Польщі у Другій світовій війні нацистським режимом.

Про це компанія повідомила в четвер у Twitter.

“Намагаючись надати нашим користувачам більше інформації про важливі теми, представлені в цьому документальному серіалі, і для уникнення непорозумінь упродовж кількох наступних днів ми додамо тексти до деяких представлених в ньому карт”,- йдеться e повідомленні.

Komentarz w sprawie serialu ‘The Devil Next Door’ (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — Netflix Polska (@NetflixPL) 14 листопада 2019 р.

У Netflix наголосили, що концтабори були збудовані німецьким нацистським режимом, який окуповував Польщі упродовж 1939-1945 років.

Як інформувало агентство, кілька днів тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа директору платформи Netfliх Ріду Хастінгсу, в якому підкреслив, що карта Польщі в цьому серіалі із зазначеними на ній німецькими концтаборами вводить глядача в оману і є написанням історії наново. Він висловив сподівання, що компанія змінить карту і поінформує про це глядачів. У пресслужбі компанії Netflix потім інформували, що отримали листа польського прем’єра і зараз вивчають це питання.

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Згодом, Інститут національної пам’яті Польщі поінформував, що не виключає подачі судового позову проти компанії Netflix за цей документальний серіал, якщо компанія не усуне у серіалі карту і не розмістить на платформі пояснення.

Документальний серіал “Іван Грозний з Треблінки” виробництва компанії Netflix розповідає про американця українського походження Івана Дем’янюка, який під час війни був охоронцем у концтаборі Треблінка. Суд у Німеччині засудив у 2011 році Дем’янюка за причетність до вбивства 27 тис. євреїв у концтаборі Собібор. Вирок у його справі не набув чинності у зв’язку з незавершенням судового процесу і смертю фігуранта справи.

Фото: ЕНДРЮ ХАРРЕЕР / BLOOMBERG ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES