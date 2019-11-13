Польща готова судитися з Netflix через документальний фільм

Інститут національної пам’яті може подати судовий позов проти компанії Netflix за документальний серіал “Іван Грозний з Треблінки”, в якому карту Польщу часів Другої світової війни показано у нинішніх кордонах і на ній нанесено німецькі концтабори.

За інформацією заступника голови ІНП Матеуша Шпитми, польська сторона вимагатиме усунення цієї карти з фільму, інформує Interia.pl.

“Насамперед, ми закличемо Netflix усунути те, що порушує закон. Це – досудова повістка, такою є процедура. У ній ми вимагатимемо усунути карту і розмістити на їхній платформі пояснення”,- заявив Шпитма.

Закон про ІНП Польщі передбачає, що цей орган відповідно до цивільного кодексу країни може подавати до суду на людей та інституції у справах про захист доброго імені Польщі та польського народу.

Як відомо, кілька днів тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав листа директору платформи Netfliх Ріду Хастінгсу, в якому підкреслив, що карта Польщі в цьому серіалі із зазначеними на ній німецькими концтаборами вводить глядача в оману і є написанням історії наново. Він висловив сподівання, що компанія змінить карту і поінформує про це глядачів. У пресслужбі компанії Netflix поінформували, що отримали листа польського прем’єра і зараз вивчають це питання.

Документальний серіал “Іван Грозний з Треблінки” виробництва компанії Netflix розповідає про американця українського походження Івана Дем’янюка, який під час війни був охоронцем у концтаборі Треблінка. Суд у Німеччині засудив у 2011 році Дем’янюка за причетність до вбивства 27 тис. євреїв у концтаборі Собібор. Вирок у його справі не набув чинності у зв’язку з незавершенням судового процесу і смертю фігуранта справи