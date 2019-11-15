Наступні тижні будуть критичними для Болівії — Могеріні

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні сподівається, що Болівія знайде вихід із нинішньої кризи та зміцнити свої демократичні інституції.

Про це вона сказала на пленарному засіданні Європейського парламенту, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

«Болівія є дуже важливим партнером Європейського Союзу. За минулі роки ми розбудували міцну політичну співпрацю і діалог, в рамках якого обговорювали всі питання, включаючі ти, з яких мали розходження або відмінні погляди. Але наступні тижні будуть критичними. Європейський Союз і далі буде на боці народу Болівії у ці важкі моменти демократичного життя країни», - наголосила високий представник ЄС.

Вона висловила впевненість у тому, що Болівія може знайти вихід з цієї кризи та зміцнити демократичні інституції. За словами Могеріні, країна має весь потенціал для продовження руху шляхом демократії, сталого розвитку та соціальної справедливості.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку в результаті масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентських виборах. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестувальників, сотні дістали поранення.

Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків глави держави. Вибори президента Болівії можуть відбутися в найближчі 90 днів.

14 листопада Моралес назвав події в країні змовою та звинуватив США в "організації перевороту".

Фото: El Deber