Моралес переконаний, що Штати влаштували в Болівії "переворот"

Колишній президент Болівії Ево Моралес звинуватив США в змові з метою організації перевороту в його країні.

Про це він написав у Twitter.

Моралес заявив, що засуджує рішення президента США Дональда Трампа щодо визнання тимчасовим президентом Болівії другого віцеспікера палати сенаторів Жанін Аньєс, яка оголосила себе виконувачем обов'язків глави держави після відставки Моралеса.

"Переворот, що призвів за собою загибель моїх болівійських братів, є політичною та економічною змовою, що походить з США", – заявив він.

Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y economica que viene desde EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 14, 2019

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Як повідомляв Укрінформ, другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента країни. Вибори нового президента Болівії можуть відбутися в найближчі 90 днів.

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10 листопада Президент Болівії Ево Моралес подав у відставку в результаті масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестуючих, сотні отримали поранення.