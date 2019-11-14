За кібератакою на британських лейбористів стоять хакери Lizard Squad

За кібератакою на британських лейбористів стоять хакери Lizard Squad

Укрінформ
Хакерська група Lizard Squad взяла на себе відповідальність за нещодавню атаку на цифрові ресурси британської Лейбористської партії та погрожує родині її лідера Джеремі Корбіна.

Про це повідомляє Independent.

"DDoS-атака на Лейбористську партію має на меті показати, що жоден уряд, який підтримує тероризм, не повинен керувати країною", - йдеться у заяві групи.

Один із членів Lizard Squad заявив виданню, що хакерська група запланувала ще більше атак.

"Якщо лейбористи переможуть на виборах (12 грудня - ред.), ви можете розраховувати, що всі урядові і лейбористські вебсайти будуть відключені", - сказав він.

Представник хакерської групи додав, що "особисті облікові записи членів родини Джеремі Корбіна уже зламані, а їхній домашній інтернет зазнає DDoS-атаки".

Як повідомлялося, 12 листопада цифрові платформи британських лейбористів зазнали масштабної хакерської атаки. За словами речника партії, кібератака була “не успішною”, і хакери не змогли викрасти дані, оскільки спрацювали "потужні системи безпеки".

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Лейбористи передали інформацію про інцидент в Національний центр кібербезпеки.

Раніше хакери з Lizard Squad зламали акаунти у Twitter і Instagram співачки Тейлор Свіфт. Крім того, група відома кібератаками на сервіси відеоігр.

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