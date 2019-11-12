Британські лейбористи зазнали масштабної хакерської атаки

Британські лейбористи зазнали масштабної хакерської атаки

Укрінформ
Цифрові ресурси британської Лейбористської партії зазнали масштабної хакерської атаки.

Про це повідомляє Sky News.

За словами речника партії, кібератака була “не успішною”, і хакери не змогли викрасти дані, оскільки спрацювали "потужні системи безпеки".

"Системи безпеки пригальмували певну роботу нашої кампанії, але вона була відновлена сьогодні вранці", - сказала вона.

Видання зазначає, що може йтися про DDos-атаку.

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Лейбористи передали інформацію про інцидент в Національний центр кібербезпеки.

Наразі невідомо, чи підозрює партія кого-небудь в причетності до кібератаки.

Як повідомлялося, зараз у Великобританії проводиться передвиборна кампанія. Вибори в британський парламент призначені на 12 грудня.

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