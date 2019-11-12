Британські лейбористи зазнали масштабної хакерської атаки

Цифрові ресурси британської Лейбористської партії зазнали масштабної хакерської атаки.

Про це повідомляє Sky News.

За словами речника партії, кібератака була “не успішною”, і хакери не змогли викрасти дані, оскільки спрацювали "потужні системи безпеки".

"Системи безпеки пригальмували певну роботу нашої кампанії, але вона була відновлена сьогодні вранці", - сказала вона.

Видання зазначає, що може йтися про DDos-атаку.

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Лейбористи передали інформацію про інцидент в Національний центр кібербезпеки.

Наразі невідомо, чи підозрює партія кого-небудь в причетності до кібератаки.

Як повідомлялося, зараз у Великобританії проводиться передвиборна кампанія. Вибори в британський парламент призначені на 12 грудня.