Британські лейбористи зазнали масштабної хакерської атаки
Укрінформ
Цифрові ресурси британської Лейбористської партії зазнали масштабної хакерської атаки.
Про це повідомляє Sky News.
За словами речника партії, кібератака була “не успішною”, і хакери не змогли викрасти дані, оскільки спрацювали "потужні системи безпеки".
"Системи безпеки пригальмували певну роботу нашої кампанії, але вона була відновлена сьогодні вранці", - сказала вона.
Видання зазначає, що може йтися про DDos-атаку.
Лейбористи передали інформацію про інцидент в Національний центр кібербезпеки.
Наразі невідомо, чи підозрює партія кого-небудь в причетності до кібератаки.
Як повідомлялося, зараз у Великобританії проводиться передвиборна кампанія. Вибори в британський парламент призначені на 12 грудня.