Хакери стежили за урядовцями 20 країн через WhatsApp

За допомогою додатку WhatsApp хакери застосовували програмне забезпечення, розроблене компанією NSO Group для стеження за офіційними особами кількох держав.

Про це повідомляє Forbes.

"Хакери, які поширювали шкідливе програмне забезпечення через WhatsApp, зламували комунікацію посадових осіб декількох держав, включаючи союзників США", - йдеться у повідомленні.

Хакерська атака торкнулася вищих урядових та військових діячів щонайменше з 20 країн. Зазначається, що компанія Facebook 29 жовтня в штаті Каліфорнія подала судовий позов проти компанії NSO Group, звинувативши її у використанні WhatsApp для стеження за комунікаціями користувачів.

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У позові стверджується, що NSO Group у період з квітня по травень цього року використовувала сервери WhatsApp у США та інших країнах для розповсюдження шкідливого ПЗ на 1400 мобільних телефонів та інших пристроїв.

Жертви хакерської атаки можуть знаходитись у таких країнах як США, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Мексика, Пакистан та Індія.