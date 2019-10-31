Хакери стежили за урядовцями 20 країн через WhatsApp
Про це повідомляє Forbes.
"Хакери, які поширювали шкідливе програмне забезпечення через WhatsApp, зламували комунікацію посадових осіб декількох держав, включаючи союзників США", - йдеться у повідомленні.
Хакерська атака торкнулася вищих урядових та військових діячів щонайменше з 20 країн. Зазначається, що компанія Facebook 29 жовтня в штаті Каліфорнія подала судовий позов проти компанії NSO Group, звинувативши її у використанні WhatsApp для стеження за комунікаціями користувачів.
У позові стверджується, що NSO Group у період з квітня по травень цього року використовувала сервери WhatsApp у США та інших країнах для розповсюдження шкідливого ПЗ на 1400 мобільних телефонів та інших пристроїв.
Жертви хакерської атаки можуть знаходитись у таких країнах як США, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Мексика, Пакистан та Індія.