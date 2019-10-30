WhatsApp позивається до ізраїльської фірми через кібератаки

Компанія WhatsApp подала позов до суду проти ізраїльської NSO Group, звинувачуючи її в кібератаках, які заражали пристрої користувачів шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє ВВС.

“Ми вважаємо, що ця атака була спрямована щонайменше на 100 представників громадянського суспільства, що є очевидним прикладом зловживань”, — йдеться в заяві WhatsApp.

Як зазначається, WhatsApp звинувачує компанію у розсиланні зловмисного програмного забезпечення приблизно на 1400 мобільних телефонів з метою стеження.

У судовій скарзі WhatsApp наголошується, що NSO Group створила різні облікові записи в месенджері та передавала шкідливий код через сервери WhatsApp у квітні та травні.

Серед постраждалих користувачів були журналісти, правозахисники, політичні дисиденти та дипломати.

У постраждалих користувачів були номери з декількох країн, зокрема з Бахрейну, ОАЕ і Мексики.

WhatsApp заявила, що домагається постійної судової заборони NSO Group користуватися її месенджером.

У компанії NSO Group всі звинувачення відкидають та збираються відстоювати свою невинуватість.

“Єдиною метою NSO є надання технології ліцензованим урядовим розвідувальним і правоохоронним органам, щоб допомогти їм боротися з тероризмом і серйозними злочинами”, — йдеться в заяві компанії.