У Страсбурзі стався землетрус

Мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

За даними Національної мережі сейсмічного спостереження Франції, поштовхи магнітудою 3,3 були зафіксовані о 14.38 за місцевим часом.

Будівлі на декілька секунд піддалися вібрації.

Епіцентр землетрусу виявився за близько 20 км від Страсбурга, на території Німеччини.

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У Страсбурзі евакуювали дві публічні будівлі, включаючи адміністрацію регіону Великий Схід.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада на південному сході Франції було зафіксовано землетрус магнітудою 5,4.

Оператор АЕС у цьому регіоні призупинив роботу трьох атомних реакторів на станції Крюа.