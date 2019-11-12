У Страсбурзі стався землетрус
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Укрінформ
Мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
За даними Національної мережі сейсмічного спостереження Франції, поштовхи магнітудою 3,3 були зафіксовані о 14.38 за місцевим часом.
Будівлі на декілька секунд піддалися вібрації.
Епіцентр землетрусу виявився за близько 20 км від Страсбурга, на території Німеччини.
У Страсбурзі евакуювали дві публічні будівлі, включаючи адміністрацію регіону Великий Схід.
Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада на південному сході Франції було зафіксовано землетрус магнітудою 5,4.
Оператор АЕС у цьому регіоні призупинив роботу трьох атомних реакторів на станції Крюа.