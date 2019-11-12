У Франції після землетрусу зупинили роботу АЕС

У Франції з метою перевірки можливих наслідків землетрусу для атомної безпеки призупинили роботу декількох реакторів на АЕС Крюа.

Про це оголосив французький оператор виробництва та постачання електроенергії EDF, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Після реєстрації землетрусу 11 листопада EDF продовжує забезпечувати роботу атомних станцій у Бюже, Сент-Албані та Трікастені. На АЕС Крюа перші заходи контролю не виявили жодних руйнувань. Однак були зафіксовані вібрації, що потребує додаткових контрольних заходів. З метою їх проведення EDF вирішила тимчасово призупинити роботу реакторів 2,3 та 4 АЕС Крюа», - заявили в компанії-оператора.

Попередньо реактори будуть зупинені до 15 листопада.

Як повідомлялося, напередодні у південно-східному регіоні Франції було зафіксовано землетрус магнітудою 5,4. Щонайменше троє людей зазнали поранень.

Фото: EDF.