На півдні Франції стався землетрус, є постраждалі
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Центральне сейсмологічне бюро Франції.
"Потужний землетрус магнітудою 5,4 стався у понеділок 11 листопада, після обіду поблизу Монтелімар", - йдеться у повідомленні.
GMAP
Як зазначається, щонайменше троє людей зазнали легких травм в результаті стихійного лиха.
Séisme en France ressenti à Montpellier, Lyon, St Etienne, Grenoble Avignon Marseille pic.twitter.com/9vzy2Yswgv— EMSC (@LastQuake) 11 листопада 2019 р.
Інформації про руйнування у регіоні не надходило.
Повторні поштовхи також відчувалися у ряді південних міста, зокрема, у Ліоні, Монпельє, Сен-Етьєні та Марселі.
Як повідомлялося, на північному заході Ірану в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,9. Внаслідок землетрусу щонайменше п’ятеро людей загинули, 330 постраждали.