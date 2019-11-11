На півдні Франції стався землетрус, є постраждалі

На півдні Франції поблизу муніципалітету Монтелімар унаслідок землетрусу магнітудою 5,4 постраждали щонайменше троє людей.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Центральне сейсмологічне бюро Франції.

"Потужний землетрус магнітудою 5,4 стався у понеділок 11 листопада, після обіду поблизу Монтелімар", - йдеться у повідомленні.

GMAP

Як зазначається, щонайменше троє людей зазнали легких травм в результаті стихійного лиха.

Séisme en France ressenti à Montpellier, Lyon, St Etienne, Grenoble Avignon Marseille pic.twitter.com/9vzy2Yswgv — EMSC (@LastQuake) 11 листопада 2019 р.

Інформації про руйнування у регіоні не надходило.

Повторні поштовхи також відчувалися у ряді південних міста, зокрема, у Ліоні, Монпельє, Сен-Етьєні та Марселі.

Як повідомлялося, на північному заході Ірану в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,9. Внаслідок землетрусу щонайменше п’ятеро людей загинули, 330 постраждали.