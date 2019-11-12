По Ізраїлю випустили 50 ракет із Сектора Гази

По Ізраїлю випустили 50 ракет із Сектора Гази

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Укрінформ
Вранці 12 листопада з території Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

“(Система ППО — ред.) “Залізний купол” Ізраїлю перехопив ракети над центральним Ізраїлем. Приблизно 20 із 50 ракет, випущених "Ісламським джихадом" із Гази по ізраїльських цивільних, були перехоплені”, - йдеться у повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю зазначають, що ізраїльські винищувачі вже “почали вражати терористичні цілі джихадистів у Газі”.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили Ізраїлю (IDF) завдали авіаудару по Сектору Гази та вбили лідера "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату. В оборонному відомстві додали, що авіаудар був здійснений у відповідь на випущені ракети з Сектору Гази в бік Тель-Авіва.

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