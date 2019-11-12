По Ізраїлю випустили 50 ракет із Сектора Гази
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.
WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) 12 листопада 2019 р.
Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL
“(Система ППО — ред.) “Залізний купол” Ізраїлю перехопив ракети над центральним Ізраїлем. Приблизно 20 із 50 ракет, випущених "Ісламським джихадом" із Гази по ізраїльських цивільних, були перехоплені”, - йдеться у повідомленні.
В Армії оборони Ізраїлю зазначають, що ізраїльські винищувачі вже “почали вражати терористичні цілі джихадистів у Газі”.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили Ізраїлю (IDF) завдали авіаудару по Сектору Гази та вбили лідера "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату. В оборонному відомстві додали, що авіаудар був здійснений у відповідь на випущені ракети з Сектору Гази в бік Тель-Авіва.