Ізраїль ліквідував лідера

Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду"

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Укрінформ
Збройні сили Ізраїлю (IDF) завдали авіаудару по Секторі Газі й вбили лідера "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату.

Про це повідомило відомство у Twitter.

“Ми тільки що вбили командира "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату. Аль-Ата був відповідальний за сотні терористичних атак проти ізраїльських цивільних та військових”, - заявили в IDF.

В оборонному відомстві додали, що авіаудар був здійснений у відповідь на випущені ракети з Сектору Гази в бік Тель-Авіва.

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Як повідомлялося, на початку листопада позиції палестинських бойовиків в секторі Газа у ніч на суботу зазнали авіаударів зі сторони Ізраїлю.

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