Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду"
Про це повідомило відомство у Twitter.
“Ми тільки що вбили командира "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату. Аль-Ата був відповідальний за сотні терористичних атак проти ізраїльських цивільних та військових”, - заявили в IDF.
BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.— Israel Defense Forces (@IDF) 12 листопада 2019 р.
Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.
His next attack was imminent.#JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz
В оборонному відомстві додали, що авіаудар був здійснений у відповідь на випущені ракети з Сектору Гази в бік Тель-Авіва.
Як повідомлялося, на початку листопада позиції палестинських бойовиків в секторі Газа у ніч на суботу зазнали авіаударів зі сторони Ізраїлю.