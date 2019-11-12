Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду"

Збройні сили Ізраїлю (IDF) завдали авіаудару по Секторі Газі й вбили лідера "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату.

Про це повідомило відомство у Twitter.

“Ми тільки що вбили командира "Ісламського джихаду" Багу Абу Аль-Ату. Аль-Ата був відповідальний за сотні терористичних атак проти ізраїльських цивільних та військових”, - заявили в IDF.

BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.



Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.



His next attack was imminent.#JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz — Israel Defense Forces (@IDF) 12 листопада 2019 р.

В оборонному відомстві додали, що авіаудар був здійснений у відповідь на випущені ракети з Сектору Гази в бік Тель-Авіва.

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Як повідомлялося, на початку листопада позиції палестинських бойовиків в секторі Газа у ніч на суботу зазнали авіаударів зі сторони Ізраїлю.