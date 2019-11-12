Уряд Польщі сьогодні подасть у відставку

Рада міністрів Польщі у вівторок подасть у відставку у зв’язку з проведенням першого засідання Сейму нової каденції.

Засідання Сейму за участю президента Анджея Дуди розпочнеться у вівторок о 13-й годині за київським часом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з планом засідання, на його початку свою промову перед польськими законодавцями виголосить президент РП Анджей Дуда. Згодом новообрані депутати Сейму складуть присягу. Відтак, буде обрано маршалка та віцемаршалків нижньої палати польського парламенту.

Під час засідання виступить глава польського уряду Матеуш Моравецький, який оголосить про відставку Ради міністрів. Після цього він та міністри його уряду залишатимуться у статусі виконувачів обов’язків до моменту створення нового уряду. Згідно з польською конституцією, президент країни призначає нового главу уряду та Раду міністрів упродовж 14-ти днів від першого засідання Сейму.

У вівторок також відбудеться перше засідання Сенату нового скликання. Під час нього сенатори складуть присягу і буде обрано керівництво верхньої палати польського парламенту.

Як відомо, кілька днів тому лідер правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський та Моравецький, який збереже свою посаду у новому уряді, оголосили приблизні зміни у новому складі уряду. Зокрема, в ньому свої посади збережуть ключові міністри: національної оборони, внутрішніх та закордонних справ. Згідно з пропозиціями Моравецького, з МЗС Польщі буде повністю виведено європейський напрямок, який буде підпорядковано напряму главі Раді міністрів. У новому уряді також буде ліквідовано міністерство енергії. Натомість міністерство екології буде поділено і на його базі буде утворено два: екології та кліматичних питань. Крім того, в уряді країни планується створити міністерство нагляду за державною власністю та міністерство управління фондами.

Парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. Перемогу здобула чинна партія влади PiS, яка знову сформує однопартійну більшість та призначить уряд. Натомість у виборах до Сенату мінімальну перемогу здобули опозиційні сили, які мають намір створити коаліцію.