Прем’єр Польщі звинувачує ключові держави ЄС у фінансуванні армії Росії через Nord Stream 2

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування підтримкою деякими європейськими країнами проекту Nord Stream 2, який підриває енергетичну безпеку Європи.

Про це політик заявив в інтерв'ю виданню Finanсial Times.

«Як прямо говорить дехто, Nord Stream 2 розплачується нашими європейськими грошима за російське озброєння і броню. Тому я вважаю, що це дійсно засмучує, коли ми бачимо, що подібний проект користується такою підтримкою з боку ключових держав-членів ЄС», - сказав Моравецький.

На думку польського прем'єр-міністра, газопровід підірве європейську енергетичну безпеку, збільшивши залежність континенту від РФ.

Моравецький засудив ідею зближення НАТО з Росією, нагадавши, що Альянс є «головним джерелом безпеки» для Польщі, а Європа не може «робити вигляд, що нічого не сталося в Україні, Білорусі або Грузії», в чиї внутрішні справи по різному втручалася Москва.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проект планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Серед його противників США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проект шляхом введення санкцій.