Польща відзначає 101 рік незалежності

У Польщі в понеділок, 11 листопада, відзначають 101-річчя незалежності.

Головні урочистості у день незалежності країни відбудуться у Варшаві за участю перших осіб держави, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вранці президент Польщі Анджей Дуда покладе квіти до пам’ятників видатних поляків, які понад 100 років відновили незалежність Польщі, зокрема Юзефа Пілсудського та Ігнація Падеревського, та на могилі останнього президента Польщі в екзилі Ришарда Качороського, який трагічно загинув у Смоленську в 2010 році. Згодом він візьме участь у богослужінні з нагоди національного свята та вручить державні нагороди у президентському палаці.

Після цього біля Могили невідомого солдата буде проведено святкову зміну варти та прозвучить виступ президента Польщі.

Увечері перед президентським палацом відбудеться святковий концерт “Граємо для незалежної”.

У цей день у Варшаві пройде багато супутніх заходів, зокрема біг незалежності та понад 10 різноманітних маршів. Найбільшим з них буде “Марш незалежності”, який організовують польські націоналісти. Очікується, що в ньому можуть взяти участь від 50-ти до 100 тис. осіб, які приїдуть з усієї Польщі.

Напередодні ввечері посольство України у Польщі підсвітило з нагоди свята будівлю диппредставництва у Варшаві біло-червоним кольором національного прапору РП.

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Як повідомлялося, 11 листопада 1918 року Рада регентів у Варшаві передала військове керівництво на польських територіях у руки звільненого з ув'язнення в Німеччині польського політика Юзефа Пілсудського. Вважається, що цього дня Польща після більш як 120 років перерви знову отримала незалежність.

Свято незалежності у цей день встановлено у 1937 році.