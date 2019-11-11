Іран і Росія почали будівництво другого блоку АЕС "Бушер"

Іран почав будівництво другого енергоблоку атомної електростанції "Бушер", який є одним з найбільших спільних проєктів Тегерана і Москви.

Про це повідомляє DW з посиланням на керівника Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбара Салехі.

"Другий енергоблок АЕС в Бушері - один з найбільших проєктів Москви і Тегерана. Іран стверджує, що перевищив зафіксований в ядерній угоді поріг збагачення, аби забезпечувати цей об'єкт", - ідеться в повідомленні.

Потужність нового блоку становитиме 1000 МВт, його будівництво має бути завершено до 2025 року.

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Як зазначається, на урочистій церемонії 10 листопада, в ході якої дали старт роботам, був присутній перший заступник генерального директора держкорпорації РФ "Росатом" з операційного управління Олександр Локшин.

Для АЕС "Бушер" використовується уран, вироблений у Росії. Цей процес перебуває під контролем МАГАТЕ. Проте Іран стверджує, що раніше почав збагачення до 4,5%, перевищивши зафіксований у ядерній угоді показник у 3,67%, зокрема, аби постачати "Бушер".

Як повідомлялося, у 2015 році США, Франція, Великобританія, Росія, Китай і Німеччина підписали з Іраном т. зв. ядерну угоду - Спільний всеосяжний план дій. Згідно з цим документом в обмін на відмову Тегерана від створення ядерної зброї США, ЄС і Радбез ООН повинні були поступово скасувати введені проти нього санкції.

У 2018 році США вийшли з ядерної угоди, у відповідь Іран поступово скорочує свої зобов'язання щодо СВПД.

Фото: isna.ir