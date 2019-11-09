Помпео закликав Іран надати інспекторам МАГАТЕ імунітет

Держсекретар США Майк Помпео закликав Іран надати інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) належні їм права і імунітет після новин про затримання одного з інспекторів на ядерному об'єкті в Натанзі.

Про це повідомляє AFP.

«Інспектори МАГАТЕ повинні мати можливість безперешкодно виконувати свою найважливішу роботу... Ми закликаємо Іран негайно врегулювати всі відкриті питання з МАГАТЕ і надати інспекторам агентства повноваження і імунітет, на які вони мають право», - йдеться в заяві держсекретаря.

Помпео засудив інцидент в Натанзі, назвавши його обурливим і необґрунтованим актом залякування.

Держсекретар також підкреслив, що США повністю підтримують діяльність МАГАТЕ з моніторингу та перевірки в Ірані, і «стурбовані відсутністю в Ірану адекватної співпраці».

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Як повідомляє видання, у відповідь Іран заявив про готовність опублікувати відеозапис інциденту за участю інспектора МАГАТЕ.

Минулого тижня біля заводу зі збагачення урану в місті Натанз була «затримана» інспектор МАГАТЕ. В Ірані підтвердили, що 28 жовтня не пустили інспектора на завод, оскільки під час перевірки біля входу на об'єкт спрацювало обладнання, яке показало наявність в інспектора можливих підозрілих речовин. В результаті дозвіл інспектора на проведення інспекцій було анульовано. У Тегерані не підтвердили, чи було що-небудь виявлено в речах інспектора.

У травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди. У зв'язку з цим в МАГАТЕ звинуватили Іран у порушенні ядерної угоди, направивши на ядерні об'єкти країни інспекцію.