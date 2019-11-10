Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан

Делі й Ісламабад відкрили на кордоні коридор, через який індійські прочани-сикхи зможуть без візи відвідувати священні місця на території Пакистану.

Про це повідомляє Hindu.

«Індія і Пакистан в суботу відкрили Картарпурський коридор, який дозволить індійським прочанам без візи відвідати одну з найшанованіших святинь сикхізму в пакистанському місті Наровал», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що однією із сикхських святинь, яку прагнуть відвідати індійські прочани, є так звана гурудвара Картарпур Сахіб у пакистанській провінції Пенджаб - місце смерті засновника сикхізму Гуру Нанака.

Відкриття коридору має історичне значення, оскільки відбувається в розпал суперечок між Індією і Пакистаном після рішення Делі в серпні скасувати особливий статус штату Джамму і Кашміру, на частину якого претендує сусідня держава.

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Як повідомлялося, відповідно до угоди, щодня через Картарпурський коридор зможуть проходити 5 тисяч сикхів.

Договір про його відкриття був підписаний напередодні святкувань 550-річчя від народження духовного лідера сикхів. Індія та Пакистан перш ніж досягти цієї важливої угоди пройшли через три раунди складних переговорів.