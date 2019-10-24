Пакистан та Індія підписали історичну угоду про кордон

Пакистан та Індія підписали історичну угоду про кордон

Укрінформ
Пакистан та Індія цього четверга підписали історичний договір про відкриття Картарпурського коридору, який зняв напругу між обома країнами в спірному регіоні Кашмір.

Про це повідомляє DND.

«У четвер на лінії розмежування в Картарпур Індія і Пакистан підписали історичну угоду про кордон. Вона передбачає відкриття Картарпурського коридору, що, з одного боку, дозволить індійським сикхам здійснювати паломництва до місця народження їх духовного лідера Баба Гуру Нанака, а з другого - суттєво знімає напругу між країнами в спірному прикордонному регіоні Кашмір, де в цьому році майже дійшло до відкритої війни», - йдеться в повідомленні.

Так, відповідно до положень угоди, щодня 5 тисяч паломників-сикхів матимуть право йти через цей коридор.

Зазначається, що договір був підписаний саме напередодні святкувань 550-річчя від народження духовного лідера сикхів. Індія та Пакистан перед тим, як досягти цієї важливої угоди, пройшли через 3 раунди складних переговорів.

Читайте також: Статус Кашміра: Пакистан та Індія поновили дипломатичні переговори

Як повідомлялося, обидві країни, які, до того ж, володіють ядерною зброєю, пройшли через кілька збройних конфліктів протягом другої половини 20 століття через суперечки в Кашмірі. А останнє серйозне загострення, що ледь не вилилося у чергову війну, сталося в лютому цього року, коли був обстріляний конвой індійських силовиків, а згодом регулярно траплялися перестрілки на кордоні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-