Пакистан та Індія підписали історичну угоду про кордон

Пакистан та Індія цього четверга підписали історичний договір про відкриття Картарпурського коридору, який зняв напругу між обома країнами в спірному регіоні Кашмір.

Про це повідомляє DND.

«У четвер на лінії розмежування в Картарпур Індія і Пакистан підписали історичну угоду про кордон. Вона передбачає відкриття Картарпурського коридору, що, з одного боку, дозволить індійським сикхам здійснювати паломництва до місця народження їх духовного лідера Баба Гуру Нанака, а з другого - суттєво знімає напругу між країнами в спірному прикордонному регіоні Кашмір, де в цьому році майже дійшло до відкритої війни», - йдеться в повідомленні.

Так, відповідно до положень угоди, щодня 5 тисяч паломників-сикхів матимуть право йти через цей коридор.

Зазначається, що договір був підписаний саме напередодні святкувань 550-річчя від народження духовного лідера сикхів. Індія та Пакистан перед тим, як досягти цієї важливої угоди, пройшли через 3 раунди складних переговорів.

Як повідомлялося, обидві країни, які, до того ж, володіють ядерною зброєю, пройшли через кілька збройних конфліктів протягом другої половини 20 століття через суперечки в Кашмірі. А останнє серйозне загострення, що ледь не вилилося у чергову війну, сталося в лютому цього року, коли був обстріляний конвой індійських силовиків, а згодом регулярно траплялися перестрілки на кордоні.