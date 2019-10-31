Індія розділила штат Джамму і Кашмір

«Індія офіційно розділила штат Джамму і Кашмір на дві нові федеральні адміністративні одиниці, які управлятимуться прямо зі столиці. Відтепер Джамму і Кашмір будуть однією територією, а Ладакх, який межує з Китаєм, іншою», - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що влада Індії анонсувала цей намір ще в серпні, коли також було скасовано автономний статус Джамму і Кашміру. У такий спосіб індійське керівництво прагне посилити урядовий контроль над цим неспокійним спірним із Пакистаном регіоном.

Читайте також: Пакистан та Індія підписали історичну угоду про кордон

Як відомо, боротьба за Кашмір точиться відколи 1947 року Велика Британія надала незалежність своїй колишній колонії, котра за релігійною ознакою розділилася на індуїстську Індію та мусульманський Пакистан. Державного кордону між ними немає тільки у Кашмірі, там натомість існує так звана лінія контролю. Регіон заселений переважно мусульманами, а підконтрольна Індії його частина – єдиний у країні штат, де індуїсти перебувають у меншості.

Фото: www.bbc.com