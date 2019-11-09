В Німеччині перекинувся польський автобус, 13 постраждалих
Укрінформ
Польський автобус з 50-ма пасажирами у неділю вранці, 9 листопада, потрапив в ДТП поблизу Гамбурга.
В результаті автопригоди постраждали 13 осіб, сім з яких перебувають у важкому стані, повідомляє Польське радіо.
"Надзвичайна ситуація сталася о 06:35 (за київським часом). Автобус з невідомих причин з’їхав з дороги вправо і перекинувся, знищуючи захисні бар’єри на ділянці 250 метрів", - йдеться у повідомленні.
Reisebus kommt von der #A1 ab und kippt auf die Seite! Zahlreiche Verletzte! #Hamburg #Unfall https://t.co/3jbVgywCw7 pic.twitter.com/nPIiQtMagU— TAG24 NEWS Hamburg (@TAG24HH) 9 листопада 2019 р.
Консульська служба МЗС Польщі тримає на контролі питання надання допомоги пасажирам автобуса.
Фото: tag24.de