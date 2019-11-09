В Німеччині перекинувся польський автобус, 13 постраждалих

Польський автобус з 50-ма пасажирами у неділю вранці, 9 листопада, потрапив в ДТП поблизу Гамбурга.

В результаті автопригоди постраждали 13 осіб, сім з яких перебувають у важкому стані, повідомляє Польське радіо.

"Надзвичайна ситуація сталася о 06:35 (за київським часом). Автобус з невідомих причин з’їхав з дороги вправо і перекинувся, знищуючи захисні бар’єри на ділянці 250 метрів", - йдеться у повідомленні.

Консульська служба МЗС Польщі тримає на контролі питання надання допомоги пасажирам автобуса.

Фото: tag24.de