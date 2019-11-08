Падіння Берлінської стіни об’єднало Європу – Сассолі

Падіння Берлінської стіни, 30-та річниця якого відзначатиметься у Європі 9 листопада, стало історичною подією, яка зробила всіх європейців сильнішими та кращими.

Таке переконання висловив Президент Європарламенту Девід Сассолі у своїй заяві, оприлюдненій на сайті Європейського Парламенту.

«Падіння Берлінської стіни є основоположним епізодом сучасної Європи, воно зробило нас кращими і сильнішими. Тридцять років тому Європа була возз’єднана і примирена, фізично і політично, навколо ідей демократії і свободи. Це подія, на яку ми обертаємося з радістю, вона надає нам та майбутнім поколінням шанс разом зустріти виклики майбутнього, з опорою на наші спільні цінності та віру в людську гідність», - зазначив президент Європарламенту.

Він висловив переконання, що у цей день Європа набула нових сил для подолання численних викликів, що постають перед нею. Падіння цієї стіни знаменувало собою кінець жахіття для мільйонів європейців, які були маргіналізовані, принижені або навіть гинули під час прагнення до справедливості та омріяної свободи.

«Сьогодні ми не повинні забути цей урок. Ми маємо пам’ятати молодь Берліну і мати таку саму мужність, щоб продовжувати руйнувати стіни та забобони, подолати націоналізм, та працювати заради Європи, що заснована на солідарності», - додав Девід Сассолі.