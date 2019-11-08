Трамп назвав комунізм

Трамп назвав комунізм "злом" та вшанував пам'ять мільйонів жертв

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп вшанував пам'ять жертв комуністичних режимів та пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать допомагати іншим народам забезпечити "мирне й процвітаюче" майбутнє, вільне від комуністичного "зла".

Про це він висловився в четвер у офіційній заяві з нагоди Національного дня пам'яті жертв комунізму.

"Ми пам'ятаємо про понад 100 мільйонів людей, які загинули внаслідок комуністичного гніту. Сьогодні ми знову висловлюємо нашу прихильність допомагати людям забезпечити мирне й процвітаюче майбутнє, засноване на головних принципах демократії – свободі, справедливості та глибокій повазі до цінностей кожного людського життя", - підкреслив американський президент.

Він нагадав, що нинішнього року вшанування цієї дати збігається в часі з 30-річчям падіння Берлінської стіни. "9 листопада 1989 року рішучі чоловіки й жінки реалізували потужні слова президента Рейгана про важливі дії, поваливши цей символ тоталітаризму й пославши всьому світу меседж, що демократія та верховенство права завжди перемагатимуть гноблення й тиранію", - підкреслив глава Білого дому.

У цьому зв'язку Трамп заявив, що Америка продовжить працювати із союзниками й партнерами над забезпеченням свобод і можливостей по всьому світу.

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"Ми повинні завжди прагнути захисту дорогоцінних свобод, які сприяють миру й відкривають незрівнянне процвітання. Разом ми можемо побудувати майбутнє, звільнене від зла комунізму", - наголосив американський лідер.

Як повідомлялося, 7 листопада 2017 року президент США Дональд Трамп запровадив у Сполучених Штатах Національний день пам'яті жертв комуністичного режиму. У його адміністрації цю дату пояснили згадкою про 100-ту річницю так званої жовтневої революції в Російській Імперії, яка призвела до створення Радянського союзу – "імперії зла" за висловлюванням президента США Рональда Рейгана.

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