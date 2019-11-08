Трамп назвав комунізм "злом" та вшанував пам'ять мільйонів жертв

Президент США Дональд Трамп вшанував пам'ять жертв комуністичних режимів та пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать допомагати іншим народам забезпечити "мирне й процвітаюче" майбутнє, вільне від комуністичного "зла".

Про це він висловився в четвер у офіційній заяві з нагоди Національного дня пам'яті жертв комунізму.

"Ми пам'ятаємо про понад 100 мільйонів людей, які загинули внаслідок комуністичного гніту. Сьогодні ми знову висловлюємо нашу прихильність допомагати людям забезпечити мирне й процвітаюче майбутнє, засноване на головних принципах демократії – свободі, справедливості та глибокій повазі до цінностей кожного людського життя", - підкреслив американський президент.

Він нагадав, що нинішнього року вшанування цієї дати збігається в часі з 30-річчям падіння Берлінської стіни. "9 листопада 1989 року рішучі чоловіки й жінки реалізували потужні слова президента Рейгана про важливі дії, поваливши цей символ тоталітаризму й пославши всьому світу меседж, що демократія та верховенство права завжди перемагатимуть гноблення й тиранію", - підкреслив глава Білого дому.

У цьому зв'язку Трамп заявив, що Америка продовжить працювати із союзниками й партнерами над забезпеченням свобод і можливостей по всьому світу.

"Ми повинні завжди прагнути захисту дорогоцінних свобод, які сприяють миру й відкривають незрівнянне процвітання. Разом ми можемо побудувати майбутнє, звільнене від зла комунізму", - наголосив американський лідер.

Як повідомлялося, 7 листопада 2017 року президент США Дональд Трамп запровадив у Сполучених Штатах Національний день пам'яті жертв комуністичного режиму. У його адміністрації цю дату пояснили згадкою про 100-ту річницю так званої жовтневої революції в Російській Імперії, яка призвела до створення Радянського союзу – "імперії зла" за висловлюванням президента США Рональда Рейгана.