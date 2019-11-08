США отримали від запровадження мит на китайську продукцію $7,1 мільярда

Державний бюджет Сполучених Штатів Америки у вересні цього року отримав рекордний прибуток у 7,1 млрд доларів від запровадження мит на окремі групи товарів, зокрема продукцію з Китаю.

Про це інформує Fox News.

"Нові дані показують, що уряд США отримав рекордні 7,1 млрд доларів від запровадження мит у вересні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прибуток від впровадження мит на товари, такі як електроніка та одяг, зріс на 59% порівняно з минулим роком та збільшився на 600 млн доларів порівняно з серпнем цього року.

Збільшення прибутків бюджету стало наслідком того, що США з вересня почали запроваджувати нові 15-відсоткові мита на китайську продукцію. Раніше США встановили мита на понад 360 млрд. доларів китайської продукції.

У Міністерстві торгівлі КНР сьогодні повідомили, що дві держави домовилися про скасування митних ставок в якості першого кроку до нової торговельної угоди.

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"Згідно з угодою між Китаєм та США, обидві сторони повинні одночасно скасувати діючі додаткові мита в однаковій пропорції", - заявив речник Міністерства торгівлі КНР Гао Фенг.

Як повідомлялося, внаслідок політики адміністрації Дональда Трампа, Сполучені Штати кілька разів поспіль підвищували мита на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США та Китаєм як чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.