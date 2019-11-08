Помер російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне

«Помер Сергій Шаров-Делоне», - написала Романова.

Цю новину підтвердили друзі і знайомі правозахисника.

Після початку війни в Україні, Сергій Шаров-Делоне відразу заявив про підтримку нашої країни. Проводив пікети, брав участь в організації різних акцій, в тому числі «Маршів миру», що проводилися протягом 2014 року.

Сергій Шаров-Делоне - російський правозахисник, опозиційний громадський активіст. Закінчив МАрхИ. Працював у ЦНІІН містобудування, потім реставрації. Багато років займався реставрацією і охороною пам'яток архітектури. Автор книг і статей з історії та історії архітектури. Молодший двоюрідний брат відомого радянського, російського письменника і дисидента Вадима Делоне (1947-1983), одного з восьми учасників акції 1968 року на Червоній площі проти придушення Москвою «празької весни».