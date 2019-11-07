Литва хоче збільшити чисельність армії на чверть

«Уряд Литви підготував законопроєкт, який передбачає збільшення чисельності збройних сил держави на чверть. Тепер він має бути розглянутий литовським сеймом», - йдеться в повідомленні.

Так, у цьому законопроєкті йдеться про ріст загальної кількості військових в литовській армії до 2024 року з 21 290 осіб до 26 500. Кількість професійних військових при цьому становитиме від 11 400 осіб до 15 600 порівняно 10 618 контрактниками, які служать в литовській армії у 2019 році.

Крім того, новим законопроєктом пропонується збільшити кількість генералів і старших офіцерів, а також граничну кількість резервістів, призваних на щорічні збори.

А ще в 2024 році планується створення нового батальйону логістики на заході країни. Він буде зарахований до мотопіхотної бригади Жемайтія, в яку зараз входять три батальйони і артилерійський дивізіон.

До складу литовських збройних сил входять як призовники, так і контрактники. 15 вересня 2008 був скасований призов на строкову військову службу. Однак у 2015 році він був тимчасово відновлений «у зв’язку з можливою агресією Росії проти Литви».

Фото: V. Skaraičio