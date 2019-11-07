Ердоган і Трамп зустрінуться у Вашингтоні

Президенти Туреччини та США зустрінуться у Вашингтоні 13 листопада.

Про це йшлося під час телефонної розмови Реджепа Тайїпа Ердогана та Дональда Трампа, повідомляє Департамент із комунікацій адміністрації Президента Туреччини.

«Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Два лідери підтвердили, що вони зустрінуться у Вашингтоні 13 листопада на запрошення президента США Трампа», - вказано у повідомленні.

В ході розмови було обговорено питання двосторонніх питань, а також регіональні події.

Як відомо, останнім часом відносини між країнами досить напружені. 30 жовтня Більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію в Сирії. Туреччина засудила таке рішення. Вчора Президент Туреччини обвинуватив США у недотриманні домовленостей по очищенню територій, що відносяться до зони безпеки на півночі Сирії, вказавши, що американські військові проводять спільні патрулювання з Курдськими загонами народної самооборони (YPG).