Туреччина засуджує введені проти неї санкції США

Туреччина засуджує прийняття Конгресом США законопроєкту щодо ведення санкцій через проведення операції «Джерело миру» та закликає Вашингтон запобігти подальшому погіршенню відносин між країнами.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини.

«Ми рішуче засуджуємо прийняття законопроєкту, який передбачає санкції проти Туреччини на основі операції «Джерело миру» в Палаті представників США 29 жовтня. Законопроєкт, який стосується наших вищих посадових осіб та наших Збройних сил, є несумісним із духом нашого партнерства в НАТО і суперечить домовленості щодо Сирії з Адміністрацією США від 17 жовтня», - вказано в заяві.

У документі також вказано, що американські посадовці «повинні розуміти, що нічого не можуть досягти загрозами односторонніх санкцій».

«Ми закликаємо Конгрес США не використовувати двосторонні питання для внутрішньополітичних дебатів та діяти відповідно до духу нашого Альянсу та партнерства. Ми закликаємо американську адміністрацію вжити необхідних заходів для запобігання подальшого погіршення наших відносин», - заявили у МЗС Туреччини.

У зв'язку із ситуацією, що склалася з цього питання, посла США в Анкарі Девіда Саттерфільда було викликано до МЗС Туреччини.

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Як відомо, більшість членів Палати представників Конгресу США проголосували за пакет санкцій проти Туреччини через агресію в Сирії. Документ підтримали 176 республіканців, і лише 15 однопартійців Трампа виступили проти. Тепер документ має пройти процедуру затвердження в Сенаті. Якщо підтримка Сенатом законодавчої ініціативи перевищить дві третини голосів, як це відбулося в Палаті представників, президент не зможе накласти вето на проголосований проєкт закону.

Фото: АА