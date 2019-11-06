У США 56% виборців сподіваються на переобрання Трампа

Більшість зареєстрованих виборців у США вважають як мінімум імовірним, що президент країни Дональд Трамп буде переобраний на другий термін на виборах наступного року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на результати власного опитування, опубліковані у середу.

«Згідно з підсумками опитування, 56% американських виборців очікують, що президент Трамп буде переобраний на другий термін у 2020 році», - йдеться в повідомленні.

При цьому серед виборців, які поділяють цю думку, 85% республіканців та 51% незалежних. Для порівняння, перемогу Трампа вважають реальною 35% демократів.

Повідомляється, що це опитування виявило високий ентузіазм американських виборів щодо наступних президентських виборів у країні, до яких ще залишається цілий рік.

Як відомо, опитування було проведене 1-3 листопада в режимі онлайн. Вибірка становила 1983 зареєстрованих виборців. Межа похибки - до 2 відсотків.