Джонсон - про дострокові вибори: Альтернативи немає, парламент паралізований

Велика Британія перебуває на тій стадії, коли на тлі Brexit парламент країни паралізований, і нічого не залишається, як провести дострокові вибори в грудні.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє ВВС.

«Я не хочу дострокових виборів, і ніхто не хоче проводити вибори в грудні, але ми дійшли до тієї стадії, коли у нас немає вибору, оскільки наш парламент паралізований», - заявив прем'єр.

За словами Джонсона, депутати «застрягли в колії, що триває третій рік», і зволікають, відмовляючись виконати волю народу за результатами референдуму, вивівши країну з ЄС.

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«Я досяг того стану, коли хочеться жувати власну краватку від фрустрації, тому що ми вже так близько, у нас є готова угода, з якою ми могли б залишити ЄС лише за кілька тижнів», - зазначив Джонсон, ще раз наголосивши, що вважає досягнуту з Брюсселем угоду «відмінною».

Як повідомлялося, дострокові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відкладено до 31 січня 2020 року.