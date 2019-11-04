Brexit може спровокувати воєнний конфлікт у Північній Ірландії

Вихід Великої Британії зі складу Європейської спільноти загрожує спалахом збройного насильства у Північній Ірландії.

Про це йдеться у доповіді Незалежної комісії звітності (IRC) щодо моніторингу воєнізованих угруповань у Північній Ірландії.

"Потенційні наслідки Brexit, разом з багатьма іншими викликами, матимуть сильний вплив на дієвість Белфастської мирної угоди", - йдеться у доповіді.

Міжконфесійний конфлікт у Північній Ірландії між протестантами та католиками формально тривав з 1960-х років та був завершений у 1998 році підписанням Белфастської мирної угоди.

За даними комісії, наслідки Brexit викликають великі занепокоєння, поліція по обидва боки ірландського кордону заявила, що майбутній вихід Сполученого Королівства з Євроспільноти, що ставить під загрозу безмитну торгівлю через кордон, може призвести до розпалювання насильства невеликими націоналістичними та релігійними угрупованнями, що продовжують діяти в країні.

Як відомо, наміри голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона відмовитися від так званого механізму “бекстоп” щодо ірландського кордону призвели до розбіжностей як із Дубліном, так і з Брюсселем. Напередодні поїздки до Північної Ірландії Джонсон запевнив прем'єра Республіки Ірландія Лео Варадкара в тому, що британський уряд буде твердо дотримуватися Белфастської угоди та не допустить перевірок або прикордонних постів на ірландському кордоні.