Президент ПАРЄ застерігає, що фейки більш небезпечні, ніж пропаганда

Фейкові новини та «альтернативні факти» становлять більшу небезпеку для введення в оману людей, ніж традиційна пропаганда.

Таку думку висловила президент Парламентської асамблеї Ради Європи Моріс Ліліан Паск'є на Світовому форумі за демократію, який проходить 6-8 листопада у Страсбурзі.

«Як ми можемо бути упевнені у правдивості отримуваної інформації, якщо ми все більше і більше перебуваємо під впливом «фейкових новин» та «альтернативних фактів», не згадуючи про пропаганду і навмисну дезінформацію», - зауважила президент ПАРЄ.

За її словами, новими технологіями можна зловживати, створюючи стереотипи ненависті, сексизму, які призводять до дискримінації. Водночас, додала Паск'є, нові технології також можуть зробити демократичний процес більш ефективним для громадян.

«Професіоналізм традиційних медіа, як їхній етичний код, звичайно, є запобіжником – навіть, якщо ці ЗМІ, на жаль, перебувають під великим тиском. Але, що робити із соціальними медіамережами?» - зазначила президент ПАРЄ.

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