Труднощі перекладу, або Як українські банди «напали на Францію»

Слова французького президента вирвали з контексту, але і в контексті вони нічим не кращі. А головне те, що в «етнічній» кримінальній статистиці Франції українці відсутні взагалі

Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, присвячене, зокрема, питанням міграції... Він сказав, що всіма силами хоче боротися проти «паралельних суспільств» і нелегальної імміграції у країні, але раптом при цьому згадав українців.

Україна та Болгарія зажадали роз’яснень від дипломатів

"Краще мати справу з людьми, які легально приїхали з Гвінеї чи Кот-д'Івуар, які тут виконують цю (небажану серед французів. – Ред.) роботу, ніж з нелегальними болгарськими або українськими мережами («préférer… avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire légaux, qui sont là et qui font ce travail, que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines»)", - сказав Макрон.

Наступного дня міністерство закордонних справ України запросило посла Франції Етьєна де Понсена для надання роз’яснень з приводу висловлювань президента Франції щодо українців.

Як повідомляється у коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко: "У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються президенту Франції Е.Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз’яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е.Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - йдеться в коментарі на сайті відомства.

Пояснення про «слова, висмикнуті з контексту» справило цілющий ефект, дипломатам попустило, і «сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн».

Тим часом Болгарія також викликала посла Франції через слова Макрона, повідомляє BGNES. Глава МЗС Болгарії Єкатерина Захарієва зазначила, що слова Макрона були образливі як для Болгарії в цілому, так і для болгарської громади у Франції зокрема.

Труднощі перекладу

Зазначимо, що Україною був протиражований досить жорсткий варіант перекладу слів Макрона: "Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд". В оригіналі («préférer… avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire légaux, qui sont là et qui font ce travail, que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines») немає твердження від першої особи :«Я віддаю перевагу…», там ідеться про «…краще мати справу з…» без уточнення кому краще: самому президенту чи, скажімо, міграційним службам. А головне: французьке «filières… clandestines» (таємна, підпільна мережа) постало перед українськими читачами як «банди».

Тож чи можемо слідом за МЗС зітхнути з полегшенням? Ну буває: не банди, а мережі, не сам президент, а його міграційні чиновники, і взагалі «вирвано з контексту», тобто повертаємося в контексті - і все гаразд... Заважає неприємне відчуття, що «в контексті» - сказане нічим не краще.

…тож повернімося до контексту, навіть до трьох

Перший контекст полягає в тому, що сказане пролунало в журналі Valeurs Actuelles, який і без того має репутацію крайньо-правого та шлейф скандалів аж до судових покарань за розпалення расової ненависті. До журналу неодноразово позивалися і єврейські організації, і ромські… Сам факт інтерв'ю президента, глави держави, ксенофобському і антитсемітському виданню викликав багато запитань у самій Франції.

"Цього тижня читайте відверті визнання Еммануеля Макрона щодо імміграції, ідентичності, ісламу тощо», - анонсував інтерв’ю на своїй сторінці у Фейсбук журнал. "Це вперше, коли чинний глава держави такий відвертий у нашому тижневику щодо проблем, які вражають країну", - написав редактор “Valeurs Аctuelles”.

«Дійсно, Еммануель Макрон довірив свої "ексклюзивні конфіденційності" ультраправому виданню, яке логічно помістило його під заголовком: "Невдача нашої моделі поєднана з кризою, яку переживає іслам". Через кілька днів після нападу ісламофоба на мечеть (у Байонні. – Ред.) ця медіа-подія видається особливо невдалою», - відповів йому Les Inrockuptibles.

Єлисейський палац аргументував, що для президента вкрай важливо звертатися «до всіх французів через усі засоби масової інформації» і що йдеться не про сухе офіційне інтерв’ю, а про щире людське спілкування.

Однак критики Макрона нагадують, що вже нині Макрон змушений думати про президентські вибори 2022 року, тому що його рейтинг падає. Згідно з недавнім опитуванням громадської думки, проведеним французьким телеканалом BFMTV, 62% виборців вважають «негативною подією» перемогу Макрона на президентських виборах 2017 року. 55% опитаних розчаровані його діями на посаді глави держави. 80% заявили, що він за час перебування в Єлисейському палаці нічого не зробив для поліпшення їх рівня життя і фінансового становища. Понад 70% підкреслюють, що обіцянки перетворити Францію на процвітаючу державу за допомогою непопулярних соціальних і економічних реформ з тріском провалилися. На додачу Макрона також критикують за його «монархічний стиль управління». В результаті тільки 39% опитаних сказали, що будуть голосувати за нього в 2022 році.

Тому вони впевнені, що це інтерв'ю знадобилося йому для того, щоб спробувати підвищити свій рейтинг серед виборців Марін Ле Пен та її правопопулістського «Національного фронту».

І українці, як на гріх, виявилася тут «зручним інструментом». Шукаючи спільну мову з правою аудиторією журнала, Макрон мав сказати щось прийнятне для неї. Ну справді, як донести расистам загалом правильну думку про те, що: «працьовиті законослухняні люди є хорошими (незалежно від раси) і навпаки, злочинці-нелегали є злом, так само, незалежно від раси». Хтось знадобився для ситуативного прикладу лиходія – і можемо тільки здогадуватися чи були «болгари і українці» продумані наперед, чи так би мовити, «саме вирвалося».

Контекст другий: замирення агресора

Вдвічі неприємніше оте «саме вирвалося» від лідера країни, важливою мірою залученої до вирішення питань війни та миру в Україні.

«Президент Франції Еммануель Макрон намагається сподобатися лідеру Росії Володимиру Путіну, і це небезпечно для України. Його поведінка виглядає як "похорон санкцій", введених проти Кремля за агресивну політику щодо України», - таку думку висловив колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний, коментуючи зустріч Путіна і Макрона у Франції. Макрон йде на зближення з Росією, оскільки претендує на лідерство в Європі. Зокрема, Париж збільшує товарообіг з Москвою і докладає її до вирішення своїх проблем в Африці. "Під час зустрічі... звучала фраза про повернення Росії в G8 залежно від рішення" української кризи ". Не війна, а українська криза", - наголосив Безсмертний в інтерв'ю телеканалу "UA-Перший".

Виступаючи під час осінньої сесії ПАРЄ, Макрон обстоював повернення російської делегації до Асамблеї.

У виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН він зазначив, що Україна потребує "відваги для розбудови миру"."Президент Зеленський почав робити перші кроки - Путін зміг відповісти. Це прогрес, якого вдалося досягти впродовж останніх тижнів. І ми знаємо, які мають бути наступні етапи у цьому: Мінські домовленості, спроможність розбудовувати сталий мир на місцях", - сказав президент Франції.

Німеччина та Франція цілком очікувано привітали узгодження «формули Штайнмаєра», і готуються до проведення саміту у "нормандському форматі" на рівні глав держав та урядів Франції, Німеччини, України та Росії. Але ж стратегічна мета Росії не зазнала змін: вона, як і раніше, прагне повернути Україну до сфери власного беззастережного впливу.

І тому тривожно, що один з ключових учасників зустрічі, щоб бути зрозумілим пропутінській аудиторії, послуговується етнічними стереотипами щодо українців.

Контекст третій: етнічна злочинність

Коли Макрон вибирав який європейський криміналітет згадати в своєму інтерв'ю на противагу чесним трудівникам з Гвінеї і Кот-д-Івуар, він цілком міг назвати: і італійців з «Ндрангети» (вони звично діють в південних регіонах Франції), і корсиканців, і албанців, і чеченців, про операцію проти яких повідомляла Le Figaro.

Французька влада окремо виділяє «російськомовну мафію». Цим терміном позначаються всі угруповання з емігрантів пострадянського простору. У червні 2018 року суд в Нансі виніс вироки 34 учасникам ОЗУ на чолі з «лідером грузинської мафії в Європі» Кахою Шушанашвілі.

У Франції діють не менше 20 великих кримінальних, територіальних і етнічних спільнот. Такі висновки містилися в секретній доповіді Police Judiciaire («Судова поліція» - управління у складі МВС країни, що займається боротьбою з організованою злочинністю), яка потрапила журналістам Le Figaro в 2012 році.

У 2015 році аналітичний департамент Police Judiciaire констатував зростання та активізацію діяльності етнічних угруповань: румунських, болгарських, з країн Прибалтики.

За даними французького МВС за 2017 рік, від 50 до 80% «іноземних» злочинів на території Франції здійснюють вихідці з африканських країн, майже все інше - за громадянами країн ЄС. Українці (українці за паспортом: у Франції заборонено публікувати статистичні дані про національність злочинців, тільки про їх громадянство. - Авт.) не тільки є «лідерами» в статистиці злочинності - їх взагалі немає як окремої групи обліку.

Якщо у громадянина Франції Макрона є інформація про скоєні чи підготовлені злочини, в яких беруть участь громадяни України, то краще повідомляти не до журналу, а до поліції, щоб французькі та українські правоохоронці могли спільно впоратися з ними. Посадити реальних кримінальників – не зважаючи на їх національність та громадянство. І заразом усунути будь-які підстави згадувати Україну та українців «всує».

Олександр Волинський, Київ