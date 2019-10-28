У Франції — стрілянина біля мечеті, є поранені

У Франції — стрілянина біля мечеті, є поранені

Укрінформ
У французькій Байонні у понеділок невідомий вчинив стрілянину біля мечеті й був затриманий поліцією при спробі втекти.

Про це повідомляє BFMTV

«У французькому місті Байонна в департаменті Атлантичні Піренеї невідомий чоловік влаштував стрілянину навпроти мечеті. Правоохоронці змогли затримати стрільця, хоча той намагався втекти», - йдеться у повідомленні.

Зловмисник важко поранив двох осіб, їх негайно госпіталізували.

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Стрілець також застосував запальний пристрій, що спричинило пожежу на території мечеті. Пожежа була швидко ліквідована.

Мотив цього нападу поки що невідомий.

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