У Франції — стрілянина біля мечеті, є поранені

У французькій Байонні у понеділок невідомий вчинив стрілянину біля мечеті й був затриманий поліцією при спробі втекти.

Про це повідомляє BFMTV

«У французькому місті Байонна в департаменті Атлантичні Піренеї невідомий чоловік влаштував стрілянину навпроти мечеті. Правоохоронці змогли затримати стрільця, хоча той намагався втекти», - йдеться у повідомленні.

Зловмисник важко поранив двох осіб, їх негайно госпіталізували.

Стрілець також застосував запальний пристрій, що спричинило пожежу на території мечеті. Пожежа була швидко ліквідована.

Мотив цього нападу поки що невідомий.