У Франції — стрілянина біля мечеті, є поранені
Укрінформ
У французькій Байонні у понеділок невідомий вчинив стрілянину біля мечеті й був затриманий поліцією при спробі втекти.
Про це повідомляє BFMTV
«У французькому місті Байонна в департаменті Атлантичні Піренеї невідомий чоловік влаштував стрілянину навпроти мечеті. Правоохоронці змогли затримати стрільця, хоча той намагався втекти», - йдеться у повідомленні.
Зловмисник важко поранив двох осіб, їх негайно госпіталізували.
Стрілець також застосував запальний пристрій, що спричинило пожежу на території мечеті. Пожежа була швидко ліквідована.
Мотив цього нападу поки що невідомий.