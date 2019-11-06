ОЗХЗ готує доповідь про відповідальних за застосування хімзброї в Сирії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) планує протягом найближчих кількох місяців підготувати доповідь, у якій будуть виявлені винуватці нападів із застосуванням хімічної зброї в Сирії.

Про це заявив гендиректор ОЗХЗ Фернандо Аріас журналістам у Нью-Йорку, повідомляє dpa.

“У зв'язку з подіями у Сирії ми маємо місію зі встановлення фактів, групу з оцінки декларацій та команду щодо механізму розслідування ідентифікації — IIT. IIT відповідає за виявлення злочинців, і в найближчі кілька місяців ми зможемо підготувати першу доповідь", - сказав Аріас.

ОЗХЗ заявила, що її попередній аналіз дав підстави вважати, що токсичні хімічні речовини використовувалися при нападах у Сирії.

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Аналіз не показав, хто був відповідальним. Тоді місія взялася до роботи у червні, щоб встановити відповідальних за ці атаки. Групі необхідно розслідувати твердження про використання токсичних хімічних речовин як зброї в Сирії з 2013 року - коли вона долучилася до Конвенції про заборону хімічної зброї.

У ОЗХЗ також нагадали, що в березні Рада з прав людини ООН звинуватила уряд президента Сирії Башара Асада в 32 із 37 публічно зареєстрованих випадках застосування хімічної зброї в Сирії.

Як повідомлялося, у сирійському конфлікті хімічна зброя була використана кілька разів. Зокрема, у квітні 2018 року у місті Дума, за даними ОЗХЗ, було застосовано хлор. А у квітні 2017 року внаслідок хімічної атаки від отруєння газом зарином у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб загинули десятки людей. В обох випадках США та союзники у відповідь завдали ракетних ударів по військових об'єктах у Сирії.