ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

Укрінформ
Європейський Союз продовжив санкції проти Сирії та Росії за розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2020 року.

Про це йдеться в рішенні Ради ЄС.

«Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи з боку ЄС щодо застосування і розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2020 року», - йдеться в рішенні.

Ці санкції, які включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, наразі стосуються дев'яти фізичних осіб і однієї юридичної особи.

Зазначається, що п'ятеро з дев'яти осіб пов'язані з сирійським режимом і ще четверо брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері. Організацією, яка потрапила під санкції, є Центр наукових досліджень у Сирії.

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Як повідомлялося, 15 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення щодо обмежувальних заходів проти розповсюдження і використання хімічної зброї. Згідно з цим рішенням накладено обмеження на пересування, а також заморожування фондів і економічних ресурсів для певних осіб, суб'єктів і установ, які несуть відповідальність за надання фінансової, технічної або матеріальної підтримки, або будь-яке залучення до виробництва або використання хімічної зброї.

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